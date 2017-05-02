Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения. Основные потери вчера мы понесли в Луганском – 3 раненых. Еще один воин ранен на позиции "Шахта Бутовка".

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление

Основной "горячей точкой" вчера было Крымское, где противник дважды нарушил режим тишины. Один из обстрелов был минометным: противник выпустил по нашим позициям около 20 мин. Также вражеские провокации произошли в других местах: 3 – в Станично-Луганском районе, 1 – в Попаснянском районе. Практически всегда боевики открывали огонь в темное время суток.

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Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 6 вражеских обстрелов.

Донецкое направление

На Светлодарской дуге по-прежнему неспокойно. Вражеские обстрелы начались с самого утра, и значительно усилились вечером, когда противник ввел в действие бронетехнику и минометы. В Зайцево и Верхнеторецком враг также применял тяжелое вооружение.

Очень беспокойно вчера было в Авдеевке. Боевые действия вчера развернулись после 17 часов, и почти не прекращались до полуночи. Противник несколько раз открывал огонь из минометов, причем с трех разных направлений.

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На соседней позиции "Шахта Бутовка" произошел один вражеский обстрел, причем утром, после чего было спокойно. В Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 80 мин.

Мариупольское направление

Противник несколько активизировался в Марьинском районе. Кроме краткосрочных минометных обстрелов (во время которых боевики выпускают несколько мин, а затем убегают, опасаясь ответного огня), произошел ряд вражеских провокаций с применением легкого вооружения, а также бронетехники. Это было во второй половине дня.

На юге ситуация неизменна. Противник, как и раньше, открывает огонь практически по каждому нашему опорному пункту, применяя широкий спектр вооружений – от снайперских винтовок до минометов. Больше всего вчера досталось Павлополю и Гнутово (всего 15 обстрелов, это самые высокие показатели по всему фронту за вчера).

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 30 мин.