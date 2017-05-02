Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях
Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях

Бандиты используют стрелковое оружие, минометы и бронетехнику

02.05.17 1145
3000

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения. Основные потери вчера мы понесли в Луганском – 3 раненых. Еще один воин ранен на позиции "Шахта Бутовка".

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление

Основной "горячей точкой" вчера было Крымское, где противник дважды нарушил режим тишины. Один из обстрелов был минометным: противник выпустил по нашим позициям около 20 мин. Также вражеские провокации произошли в других местах: 3 – в Станично-Луганском районе, 1 – в Попаснянском районе. Практически всегда боевики открывали огонь в темное время суток. 

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 6 вражеских обстрелов.

Донецкое направление

На Светлодарской дуге по-прежнему неспокойно. Вражеские обстрелы начались с самого утра, и значительно усилились вечером, когда противник ввел в действие бронетехнику и минометы. В Зайцево и Верхнеторецком враг также применял тяжелое вооружение.

Очень беспокойно вчера было в Авдеевке. Боевые действия вчера развернулись после 17 часов, и почти не прекращались до полуночи. Противник несколько раз открывал огонь из минометов, причем с трех разных направлений.

На соседней позиции "Шахта Бутовка" произошел один вражеский обстрел, причем утром, после чего было спокойно. В Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 80 мин.

Мариупольское направление

Противник несколько активизировался в Марьинском районе. Кроме краткосрочных минометных обстрелов (во время которых боевики выпускают несколько мин, а затем убегают, опасаясь ответного огня), произошел ряд вражеских провокаций с применением легкого вооружения, а также бронетехники. Это было во второй половине дня.

На юге ситуация неизменна. Противник, как и раньше, открывает огонь практически по каждому нашему опорному пункту, применяя широкий спектр вооружений – от снайперских винтовок до минометов. Больше всего вчера досталось Павлополю и Гнутово (всего 15 обстрелов, это самые высокие показатели по всему фронту за вчера).

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 30 мин.

 

3
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 2 маяАТО: Боевики обстреляли наши позиции под Марьинкой из зениток и БМПКарта военных действий в зоне АТО на 1 мая

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 4420
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3178
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 6614
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2244
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5281
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 981
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1441
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1666
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1765
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 2743
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 7208 / 12358
  2. Эксперты рассказали, как мог победить Кличко 2533 / 2812
  3. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 2440 / 2743
  4. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 2139 / 2457
  5. Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек 1945 / 2202
  6. Мэр Конотопа: Люди Медведчука хотели создать "Сумскую народную республику" 1538 / 1847
  7. В Украине снижены социальные нормативы на услуги ЖКХ 1517 / 1719
  8. Как в Харькове праздновали 1 мая 1078 / 1223
  9. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 1075 / 4429
  10. В Украине повысился прожиточный минимум 1047 / 1175
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 18 / 12358
  2. Мэр Конотопа: Люди Медведчука хотели создать "Сумскую народную республику" 13 / 1847
  3. Гройсман заявил, что доходы украинцев увеличились на треть 7 / 465
  4. По следам Тараса Бульбы. Путешествие в Дубенский замок 7 / 827
  5. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 6 / 2743
  6. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 5 / 2457
  7. Карта военных действий в зоне АТО на 1 мая 4 / 951
  8. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 4 / 1436
  9. В штабе АТО рассказали и показали подлую тактику оккупантов в Донбассе 4 / 2599
  10. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 4 / 1145
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.