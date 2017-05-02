СМИ: Боевики проверят украинские тюрьмы

Представители боевиков планируют посетить тюрьмы и колонии на востоке Украины, где находятся лица, задержанные за преступления против Украины. Об этом сообщают источники Громадського.
Верификация находящихся в украинских тюрьмах боевиков "ЛНР" должна начаться 4 мая. По информации издания, представители ОРДО уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории.
Верификация призвана подтвердить или опровергнуть нежелание некоторых лиц быть переданными в рамках обмена пленными на оккупированную территорию.
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Осуществляется она при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Напомним, 26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.
28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.