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СМИ: Боевики проверят украинские тюрьмы
Фото: 112.ua

СМИ: Боевики проверят украинские тюрьмы

Они должны подтвердить или опровергнуть нежелание некоторых лиц быть переданными в рамках обмена пленными в ОРДЛО

02.05.17 576
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Представители боевиков планируют посетить тюрьмы и колонии на востоке Украины, где находятся лица, задержанные за преступления против Украины. Об этом сообщают источники Громадського.

Верификация находящихся в украинских тюрьмах боевиков "ЛНР" должна начаться 4 мая. По информации издания, представители ОРДО уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории.

Верификация призвана подтвердить или опровергнуть нежелание некоторых лиц быть переданными в рамках обмена пленными на оккупированную территорию.

Осуществляется она при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, 26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.

28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.

 

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