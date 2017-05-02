Чешский премьер собрался в отставку

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на этой неделе подаст прошение об отставке своего кабинета из-за подозрительных деловых махинаций министра финансов и первого вице-премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.
Богуслав Соботка заявил на пресс-конференции, что он встретится с президентом Земаном на этой неделе и подаст прошение об отставке правительства.
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"Я готов сообщить президенту об отставке, предполагаю, уже на этой неделе", - заявил Соботка.
Такое решение Соботка объяснил тем, что не может нести ответственность за правительство, в котором министра финансов подозревают в финансовых махинациях.
Ранее Соботка обвинил министра финансов Андрея Бабиша в том, что он не платил налоги с оборота облигаций холдинга Agrofert, используя для этого пробелы в законодательстве. Доходы Бабиша от облигаций составили 90 млн чешских крон в год.