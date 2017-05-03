По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса

О том, как в Киеве на разных точках туристического маршрута готовятся к конкурсу

До старта "Евровидения" в Киеве осталось меньше недели. С одной стороны, совсем ничего, с другой — за это время наши люди успевают свернуть горы. Фокус прошёлся по маршруту туристов, чтобы увидеть, как столица подготовилась к встрече гостей и с каким настроением их ждут горожане.

Андреевский спуск

Стартуем на Подоле, в начале Андреевского спуска. Ведь сюда обязательно нужно сходить днём, перед началом выступлений. Сфотографироваться с Булгаковым, подняться на Лысую гору, купить магнитик или картинку у местных торговцев. Последние, как оказалось, к наплыву приезжих совсем не готовятся.

— Мы уже пережили прошлое "Евровидение", Евро-2012 и ничего особенного от этого конкурса не ждём. Тогда многие вложились в сувенирку и прогорели. Тематическую символику же потом не продашь. Вот магниты к году петуха — кому они теперь нужны? Никто не станет делать ставку и привязываться к конкретному мероприятию. Так, по мелочи магнитики и бусы завезём для фанатов и коллекционеров конкурса. Всё равно тут особого потока не будет. Наверняка все загуляют возле фестивальных локаций. Кстати, а когда там это "Евровидение"? — крепя на витрину магниты с киевскими пейзажами, говорит немолодая женщина по имени Елена.

Другие торговцы вспоминают: самый большой ажиотаж на сувениры был во время Майдана. Покупали и приезжие из других регионов, и иностранные журналисты.

— Все находились на какой-то волне патриотизма, на подъёме. Людям хотелось чего-то национального, народного. Сейчас интерес к этому по­утих, — потирает замёрзшие руки девушка Анна.

Многие продавцы поговаривают: перед конкурсом их вообще могут заставить уйти с Андреевского. Чтобы не портили своими столами и палатками эстетизм старой улицы.

— Лучше бы городские власти позаботились о том, чтобы тут стояли туалеты. А то было уже несколько случаев, когда иностранцы здесь оконфузились, бедные! — качая головой, восклицает Елена.

Если торговцы останутся на месте, то будут предлагать туристам те же, что и всегда, тарелки, картины, вышиванки, футболки, игрушки. Специально поднимать цены не собираются.

Главный монтаж. Совсем скоро эту сцену увидят миллионы людей по всему миру

Улица Владимирская

Поднявшись по Андреевскому спуску, проходим немного по Владимирской и упираемся в Главное управление полиции в Киеве. Здесь можно задать основной вопрос, который возникает у многих иностранцев перед приездом в Украину и в столицу в частности: "Насколько тут сейчас безопасно?" Криминогенная обстановка оставляет желать лучшего — на руках у населения большое количество нелегального оружия.

— Мы видим риски нескольких видов. Первый — террористическая угроза. В нашей стране она очень высока. Второй — криминальная. Наплыв гостей из других стран привлечёт сюда криминальные элементы (карманников, мошенников, хулиганов) из разных регионов Украины, — говорит заместитель главы Национальной полиции, начальник главного управления в Киеве Андрей Крищенко. — Плюс "Евровидение" вызывает некоторый негатив у политических и околополитических сил. Поэтому мы предусматриваем возможные протестные акции против конкурса.

Чтобы защитить иностранцев от нашего криминалитета и провокаторов, возле гостиниц, где они в большинстве своём будут останавливаться, поставят полицейские патрули. Также увеличат число правоохранителей в центре и в метро.

По словам Крищенко, большое количество полицейских будет сконцентрировано на конкурсных локациях — возле Мариинского дворца, КВЦ "Парковый", МВЦ и Еврогородка на Крещатике.

— Система безопасности будет построена, начиная от трапа самолёта. Обеспечим сопровождение багажа, автомобилей и автобусов официальных делегаций. Возле гостиниц — круглосуточное дежурство. Таким образом получим и профилактику правонарушений, и минимизируем время прибытия полиции на место происшествия, если вдруг что-то случится, — заверяет начальник полиции Киева.

Кроме того, полиция взяла на себя вопрос организации дорожного движения в столице. Несмотря на то, что город достаточно загружен транспортом, автобусам иностранных делегаций обещают свободный проезд.

20 тыс. фанатов и представителей иностранных делегаций планируют принять в Киеве во время "Евровидения"

Андрей Крищенко утверждает: патрульные и диспетчеры поймут иностранца, который обратится за помощью, и смогут получить от него всю необходимую информацию.

— Уже почти год у нас проводятся курсы английского языка для операторов. Все они прошли их и могут общаться с иностранцами. Кроме того, задействуем 300 человек из академии внутренних дел. Они англоговорящие, будут работать в пеших патрулях. Также раздадим англо-украинские разговорники и электронные переводчики. У нас их 250 штук, они были закуплены ещё под Евро-2012. Человек вводит текст, и он автоматически переводится на русский язык, — поясняет Крищенко.

Обеспечивать безопасность на Левобережке, в Киеве и области в целом украинские силовики будут сами. Просить помощи у иностранных коллег не намерены. Дескать, своего опыта столько, что впору делиться. И самый весомый кейс — Прайд 2016 года. Тогда вокруг шествия ЛГБТ в полной экипировке маршировали правоохранители, а территория, где оно проходило, была обнесена металлическими оградами и полицейскими кордонами. За ситуацией следила тогдашний начальник Национальной полиции Хатия Деканоидзе. В итоге обошлось без столкновений и крупных конфликтов.

Если на Прайде работали больше 6000 полицейских, то в охране "Евровидения" задействуют 8000 служащих. Это сотрудники правоохранительных органов из регионов, Национальная гвардия, экспертные группы криминалистов и кинологов.

Несмотря на то, что полиция обещает повсеместное бдение, тусовщикам около евролокаций тоже стоит быть аккуратными. Не нужно лезть в самую гущу толпы и усердствовать с алкоголем. Родителям полиция рекомендует держать детей перед собой и внимательнее следить за ценными вещами. Если увидите подозрительную одиноко стоящую машину или какой-то предмет с проводами — обращайтесь к стражам порядка.

Софийская площадь

На Софийской площади будет размещаться большая фан-зона от этнокультурного проекта Folk Ukraine. Она откроется самой первой — 30 апреля. Судя по проекту, должна быть очень уютной и милой.

Организаторы хотят застелить всю территорию фан-зоны искусственным газоном, создав своеобразный зелёный островок среди старого камня. У входа в неё установят такую же зелёную стену, которая будет служить местом для фото. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому высадят 3000 живых тюльпанов.

— Основная идея — подчеркнуть величие исторических фасадов и сделать фан-городок максимально цветущим, — объясняют в Folk Ukraine.

Софийский оазис. Зелёный фан-городок подчеркнёт величие исторических фасадов

По периметру фан-зоны в виде бус будут стоять шатры с мастер-классами. Среди них валяние из шерсти, роспись яиц, караоке. Обещают также кино под открытым небом, детские развлечения, прокат велосипедов и гироскутеров. Рядом разместят футкорт и лаунж-зону.

На большой сцене установят экран, на котором будут транслироваться конкурсные выступления. В день открытия фан-зоны на ней выступят, как говорят организаторы, хедлайнеры украинской эстрады и участники отбора на "Евровидение". Однако список артистов пока не сообщают.

— Также презентуем документальную киноленту "От Пономарёва до O.Torvald". Те, кто представлял Украину на "Евровидении" в прошлые годы, поделятся своими историями участия в конкурсе, — анонсируют Folk Ukraine.

Вход в эту фан-зону, как и во все остальные, будет бесплатным.

Михайловская площадь, Почтовая площадь, Крещатик

Здесь будут размещаться другие фан-зоны. Каждая из них, как сообщает директор департамента культуры КГГА Диана Попова, будет иметь собственное оформление и программу.

— Мы консультировались со своими иностранными коллегами, и самый главный совет, который они дали: "Готовьтесь не спать. Особенно в последний месяц перед началом". Так оно и вышло. Работы в подготовительном процессе очень много. Придумано много, но как оно будет реализовано, пока сложно сказать. Отбирая проекты для официальных локаций, мы хотели, чтобы они отображали многообразие и колорит нашей страны, — не вдаваясь в подробности, говорит Диана Попова. — Официальные фан-зоны будут на Контрактовой, Михайловской, Почтовой, Троицкой, Софийской площадях и в Киевской крепости. Также Eurovillage на Крещатике. Каждая из них рассчитана на большое количество людей. Всего же мы предполагаем, что проходимость будет несколько миллионов человек. При этом не исключено, что кто-то самостоятельно организует ещё фан-площадки в Гидропарке и во дворах.

10 млн евро надеются заработать городские власти благодаря проведению "Евровидения"

Если песни, танцы и уличная еда для завсегдатаев городских мероприятий — вещь непримечательная, то лазерное 3D-mapping-show Kyiv Light Fest удивит каждого. В течение трёх дней, с 19:00 до 23:00, украинские и зарубежные художники на Андреевском спуске, Почтовой, Михайловской, Контрактовой площадях и в парке Киото покажут свои видеопроекции под названием "Украина 360°". Обещают, что будет зрелищно.

Также киевские чиновники решили, что при организации "Евровидения" в 2005 году недостаточно использовали возможности Днепра и Левого берега. Поэтому на сей раз решено было запустить речной трамвайчик. Кораблик будет возить желающих с одного берега на другой.

Левобережная

Здесь главнейшая локация. Международный выставочный центр, где собственно и пройдут конкурсные выступления. Но до него ещё нужно добраться.

В минуте ходьбы от станции метро попадаешь в толпу рабочих, которые укладывают тротуарную плитку. В них врезается толпа пешеходов и тут же раздражается. Многие жители Левобережья недовольны тем, что больше месяца не могут нормально ходить по улице.

— Асфальт с тротуара сняли, теперь кладут плитку. Но кое-как. Посмотрите, какие щели между одной дорожкой и другой — тут же ногу сломать можно! Два месяца живём в беспорядке! — жалуется пенсионерка Валентина Ивановна.

Автомобилиста Антона Воробьёва больше волнует состояние дороги.

— Её ремонт уж слишком затянули. Невозможно ездить по срезанному полотну. Хорошо, если его положат к конкурсу, а если нет? Ради чего тогда весь этот винегрет? Вообще я считаю, что все вложения, потраченные на инфраструктуру "Евровидения", себя не оправдают и не окупятся. Не приедет к нам так много людей, как в Швецию или в Финляндию. Одно дело, когда ты едешь в Лондон или, например, в Афины посмотреть легендарный город и ходить по вечерам на концерты. Но Киев, Украина — непривлекательное место для иностранных туристов. Тем более в такое время. Если приедет кто-то, то какие-то закоренелые фанаты конкурса, их, я уверен, будет немного, — считает Антон.

Также пессимистично в отношении конкурса настроены и пенсионеры, торгующие у метро. Они знают: их перед стартом фестиваля обязательно разгонят. В уличной торговле же никакого эстетизма.

Зато его определённо хотят добавить коммунальщики.

"Все вложения, потраченные на инфраструктуру "Евровидения", себя не оправдают и не окупятся"

Во-первых, они намерены высадить рекордное количество цветов — 5 миллионов. Также планируют клумбы, 10 тематических панно, которые разместят на въездах в Киев, и различные арт-композиции (одну из них "Киевзеленстрой" уже презентовал в парке "Победа"). Причём большая часть цветов — многолетники. То есть композиции будут украшать город как минимум и в следующем году.

— Также планируем отремонтировать 120 парков. В прошлом году навели порядок в 64, — отчитываются в КГГА.

Во-вторых, 1 мая в Киеве запустят фонтаны. Самый высокий комплекс на Русановке и в центре.

— Фонтаны уже проверили. На тех объектах, где проводится капремонт, на данный момент идёт монтаж оборудования, — говорит заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев.

Кстати, большой и шесть малых фонтанов на Крещатике будут свето-музыкальными, как на Русановском канале. Благодаря усилителям звука их будет слышно даже на Бессарабской площади. Представление можно будет посмотреть с 21:00 до 23:00 каждый день со вторника по воскресенье включительно. Чтобы вандалы не раскурочили фонтаны, около них установят видеонаблюдение. Специально к "Евровидению" в этом году коммунальщики починят большую и малую чаши. Они сильно пострадали во время Майдана и не работают уже несколько лет.

— Больной вопрос для Киева — общественные туалеты. По основным туристическим маршрутам, которые будут проходить через исторические памятники и конкурсные локации, мы обеспечим модульные уборные. Они будут бесплатными. Также разрабатываем возможность поставить стационарные в публичных местах, около остановок и транспортных узлов. Что касается количества, то будем ориентироваться по численности приехавших людей, — добавляет Пантелеев.

При этом департамент ЖКХ совместно с обслуживающими предприятиями собирается переформатировать график вывоза мусора. Чтобы была оперативная уборка и улицы не захламлялись.

Не касается внешнего вида города, но имеет большое значение электричество. То, без чего провести конкурс невозможно.

Чтобы во время сильной нагрузки не возникло никаких проблем, специалисты "Киевэнерго" подкрепят мощности в Днепровском районе. Планируют проложить новые кабельные линии и провести реконструкцию на подстанции "Левобережная" — оборудование для неё уже прислали, а весь процесс обойдётся в 30 млн грн. Также специально построены два трансформатора.

Без конца и края. Затянувшиеся ремонтные работы вызывают недовольство киевлян

Пётр Пантелеев подчёркивает: все работы "Киевэнерго" проводит в рамках ремонтной программы, и это не скажется на тарифах для населения.

Советник замглавы КГГА по вопросам "Евровидения" Андрей Мирошниченко утверждает: все работы — укладку дорожного полотна, тротуаров, оформление газонов и прочее — должны завершить до 8 мая. Всего, по его словам, на подготовку к конкурсу Киев потратил 200 млн грн. Ориентировочно город надеется заработать 10 млн евро с учётом, что приедет 20 тысяч фанатов и представителей делегаций.

Фото: УНИАН