С начала суток 2 мая по состоянию на 18:00 боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных. Четверо бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На луганском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал опорные пункты рядом с Крымским и Новозвановкой. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Новоалександровки", - говорится в сообщении.

Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Троицкого, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов.

На донецком направлении из минометов калибра 120-мм враг бил по опорным пунктам вблизи Луганского. 82-миллиметровые минометы противник применил позициях рядом Зайцево. По опорным пунктам в районе Авдеевки враг бил из противотанковых гранатометов, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении огневую активность российско-оккупационные войска осуществляли под Павлополем, защитников которого обстреливали из гранатометов. По защитникам Широкино, Водяного, Гнутово и Красногоровки противник бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Вблизи Гнутово активизировались вражеские снайперы.