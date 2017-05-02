Меркель: Выборы в ОРДЛО возможны только после восстановления контроля Украины над границей

Германия выступает за обеспечение доступа Украины к своей границе, после чего станет возможным проведение местных выборов на Донбассе. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН.

"Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе. Это тоже часть Минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что если этого еще не достигли, то это не означает, что можно забыть про существующие договоренности .

"Проблема не в заключении соглашения, а в выполнении данного соглашения. В этом ключ к решению", - сказала Ангела Меркель.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 2 мая прибыла в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным