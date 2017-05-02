Жебривский: Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины", - написал Жебривский.

По его данным, запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней.

"Електромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику", - добавил Жебривский.

Напомним, с начала суток 2 мая по состоянию на 18:00 боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных.