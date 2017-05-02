Нацполиция: Празднование 1 мая прошло без серьезных эксцессов

В понедельник, 1 мая 2017 года, в 18 регионах Украины прошло 91 массовое мероприятие по случаю празднования Международного дня солидарности трудящихся. При этом серьезные нарушения общественного порядка не зафиксированы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В целом массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка. Благодаря своевременному вмешательству полицейских удалось не допустить конфликтов между участниками массовых акций в Виннице и Харькове. В то же время в Херсонский отдел полиции поступило сообщение от председателя местного филиала одной из политических партий. Гражданин сообщил, что неизвестные лица в количестве 50 человек повредили окно офиса политсилы и бросили в помещение две дымовые шашки. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Всего в массовых мероприятиях 1 мая по всей Украине приняли участие чуть более 19 тыс. человек. Наиболее многолюдными мероприятия были в Херсонской области (6 тыс. человек) и Киеве (3,5 тыс. человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отмечают первомай в разных странах

Как отчитались в полиции, порядок в ходе празднования 1 мая обеспечивали свыше 4,9 тыс. правоохранителей: 3,5 тыс. полицейских и свыше 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.