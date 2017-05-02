В мировом рейтинге открытости государственных данных Global Open Data Index за 2016 год Украина поднялась до 24 позиции из 94 стран мира, тогда как в 2015 году страна занимала 54 место. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

"По результатам исследования Global Open Data Index Украина поднялась с 54 на 24 место по уровню развития #OpenData gj сравнению с прошлым годом", - написал Гройсман.

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На первом месте рейтинга находятся Австралия и Тайвань. В свою очередь соседние с Украиной Польша и Словакия разделяют 27 позицию, а Россия находится на 34 месте.