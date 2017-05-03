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Главная » Страна » СБУ обнаружило российские мины возле воинской части в Донецкой области

СБУ обнаружило российские мины возле воинской части в Донецкой области

СБУ обнаружило российские мины возле воинской части в Донецкой области
Фото: apostrophe.com

Такие боеприпасы не состоят на вооружении в Украине

03.05.17 39
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили две мины российского производства, установленные вблизи одной из воинских частей в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Боеприпасы в возведенном состоянии были установлены вблизи одной из воинских частей Вооруженных сил Украины вблизи города Широкино Донецкой области. Оперативники СБУ деактивировали две противопехотных мины направленного действия "МОН-50" и передали их военным", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России и не состоят на вооружении ВСУ.

Напомним, 28 апреля в районе проведения антитеррористической операции был сбит беспилотный летательный аппарат производства Российской Федерации.

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