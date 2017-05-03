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Ситуация в Донбассе

Видео АТО: один боец погиб, семеро – получили ранения

<span class="label red">Видео</span> АТО: один боец погиб, семеро – получили ранения
Фото: Пресс-служба полка "Азов"

Боевики 63 раза обстреливали позиции ВСУ

03.05.17 90
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Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.  За минувшие сутки боевики 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Один военнослужащий погиб, семеро - получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление

Bз 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям неподалеку Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитникам Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а по защитникам населенного пункта Славное – 82-миллиметровые минометы. Позиции вблизи Широкино и Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки – из гранатометов различных систем. По морским пехотинцам в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутово и Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

Донецкое направление

Огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Авдеевкой. По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции в Невельском обстреливал из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы больших калибров применял вблизи шахты "Бутовка" и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

Луганское направление

Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по нашим позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов.

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