"Украинских диверсантов" в Крыму продержат под арестом еще два месяца

Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов останутся под стражей как минимум до 8 июня

В оккупированном Симферополе "Киевский районный суд" продлил арест еще на два месяца, до 8 июля, трем "украинским диверсантам" Владимиру Дудко, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.

Соответствующее постановление вынесла 2 мая 2017 "судья" Ольга Кузнецова. Трех крымчан обвиняют в "подготовке диверсий" на территории оккупированного Крыма.

Заседания проходили в маленьком зале суда, рассчитанном на 5-6 человек, в результате на нем не смогли присутствовать родственники политзаключенных.

По словам родственников Штыбликова, адвокат по назначению привел в суд двух человек, представил их своими помощниками и настаивал, чтобы они присутствовали на заседании. Следователь поддержал адвоката. В итоге, не все родственники украинца смогли присутствовать в зале суда. При этом сам адвокат не остался на оглашение решения.

Родственники Дудки сообщили, что он похудел и осунулся.

"Накануне суда Владимира Дудко в СИЗО посетил представитель российского омбудсмена. Родственники надеются, что теперь смогут передать в СИЗО Владимиру, у которого после задержания обострились сразу нескольких хронических заболеваний, необходимые лекарства", - говорится в сообщении.

Напомним, в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В свою очередь спикер Минобороны Андрей Лысенко опроверг эту информацию, заявив, что украинских диверсантов в Крыму нет, ФСБ Российской Федерации в очередной раз вводит всех в заблуждение.

По информации СМИ, задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудко. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова.