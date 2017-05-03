Россия пообещала передать боевикам четыре катера для "Азовской флотилии", - Тымчук

Российское командование боевиков в Донбассе пообещало на протяжении мая-июня передать террористической организации "ДНР"4 патрульных катера. Об этом сообщает народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Российское командование пообещало, что 4 патрульных катера будут переданы ДНР уже на протяжении мая-июня 2017 года (о каких именно типах катеров говорит военное руководство РФ - тех, о которых шла речь в прошлом году, или иных - на данный момент неизвестно)", - сообщил депутат.

По его словам, изначально в 2015 году в состав так называемой "Азовской флотилии ДНР" входили 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые были названы "боевыми катерами". Затем состав был доведен до 7 подобных "боевых единиц".

"В начале 2016 года руководство "ДНР" вело переговоры с ГШ ВС РФ о передаче в состав "флотилии" 3 ед. российских патрульных катеров проекта 12150 "Мангуст" и 1 ед. нового пограничного патрульного катера проекта 12200 "Соболь". Тогда переговоры закончились безрезультатно", - напомнил Тымчук.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что Россия стянула к границам Украины достаточное количество войск для полномасштабного наступления.