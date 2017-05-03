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Порошенко заменил глав СБУ в шести областях

Порошенко заменил глав СБУ в шести областях
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Вакантной осталась должность начальника управления спецслужбы в Черниговской области

03.05.17 317
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Президент Петр Порошенко 3 мая сменил глав шести региональных управлений Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указах №123 и №124.

В Киеве и Киевской области СБУ теперь будет возглавлять Сергей Семочко вместо Степана Грещука.

В Одесской области Александр Довженко сменил Сергея Батракова

В Харьковской области Андрей Носач сменил Эдуарда Крицыну.

В Житомирской области Виктор Панасюк сменил Владимира Пахнюка.

В Винницкой области Владимир Пахнюк сменил Игоря Шкурата.

Во Львовской области Александр Ткачук сменил Виктора Андрейчука.

В результате этой ротации осталась вакантной должность начальника управления СБУ в Черниговской области, которую раньше занимал Довженко.

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