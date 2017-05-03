Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

Украинский центр оценивания качества образования 3 мая начал регистрацию для участия в дополнительной сессии внешнего независимого тестировании в 2017 году. Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

Осуществить регистрацию возможно на официальном сайте Центр оценивания testportal.gov.ua.

Регистрация продлится до 20 мая. В указанный период могут зарегистрироваться только участники антитеррористической операции, лица, которые проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и не имели возможности зарегистрироваться в основной период.

"Кроме привычного пакета регистрационных документов, таким лицам нужно подать заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющий соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственное участие в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей (опекунов)", - уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что в дополнительный период могут также зарегистрироваться лица, осужденные к лишению свободы или взяты под стражу. Всю необходимую информацию они могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания.

Дополнительная сессия внешнего тестирования пройдет с 3 по 12 июля.

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Тестирование по украинскому языку и литературе пройдет 3 июля, по английскому и русскому языкам - 4 июля, математике - 5 июля, истории Украины - 6 июля, биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам - 7 июля, географии - 10 июля, физике - 11 июля и по химии - 12 июля.