Порошенко разрешил присваивать звание Героя Украины иностранцам

Президент отметил, что в борьбе за свободу нашей страны стояли и граждане других стран

Президент Украины подписал закон О внесении изменения в раздел V Заключительного положения Закона Украины О государственных наградах Украины, согласно которым иностранцам может присваиваться звание Героя Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что в борьбе за свободу Украины бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек

Он добавил, что благодаря их самопожертвованию мы "живем и имеем уникальный шанс изменить страну к лучшему, и не должны его упустить".

Соответствующим законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства.

Напомним, Элмар Брок стал украинским орденоносцем.