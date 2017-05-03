Апелляционный суд в Молдове отказался возвращать Чауса под стражу

Апелляционный суд в Молдове оставил в силе решение суда, который избрал беглому украинскому судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде домашнего аресте. Об этом заявил антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь, сообщает 112 Украина.

"Насколько я знаю, решение суда первой инстанции осталось в силе", - отметил он.

Таким образом, суд отказался изменять меру пресечения Чаусу на содержание под стражей.

Напомним, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Николая Чауса при получении взятки в сумме $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

1 марта Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу.

6 марта детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в прокуратуру Молдовы.