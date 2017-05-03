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Кабмин ввел платную аттестацию на знание украинского языка для кандидатов в госслужащие
Фото из открытых источников

Кабмин ввел платную аттестацию на знание украинского языка для кандидатов в госслужащие

Удостоверение о владении государственным языком будет действовать бессрочно

03.05.17 23
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Кабинет министров утвердил порядок платной аттестации на знание государственного языка для лиц, претендующих на поступление на государственную службу. Об этом пишет УНИАН.

Согласно постановлению №301 от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским языком могут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования.

Для этого при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее филологическое образование, при этом один из них должен иметь степень не ниже доктора философии.

Сама аттестация состоит из письменной (тест и перевод текста, который касается публичного управления) части продолжительностью 60 минут и устной (деловой разговор на заданный сценарий и сообщение-презентация на определенную тему) продолжительностью до 45 минут.

Удостоверение о владении государственным языком будет действовать бессрочно.

Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или по специальности филология.

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