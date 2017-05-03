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Беспилотники скоро нужно будет официально регистрировать

Беспилотники скоро нужно будет официально регистрировать
Иллюстративное фото

Для самых больших БПЛА хотят установлены требования, как и для пилотируемых воздушных судов

03.05.17 22
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Государственная авиационная служба Украины предлагает ввести регистрацию всех беспилотных воздушных судов, массой свыше 250 граммов.

Об этом говорится в Концепции регулирования направления беспилотных воздушных судов, текст которой обнародован на странице Госавиаслужбы в Facebook.

Так, предлагается два вида классификации беспилотных воздушных судов (БВС). Первый – по максимальной взлетной массе. Предлагается ввести четыре класса: нулевой – до 250 граммов, первый - от 250 граммов до 20 килограммов, второй – от 20 до 150 килограммов и третий – свыше 150 килограммов.

Второй вид классификации – по типу управления. Он вводит три класса: класс "А" – ручное визуальное управление, "В" – ручное инструментальное и "С" – автономное.

Для нулевого класса можно не проводить регистрацию, однако каждый пилот или владелец должен неукоснительно соблюдать правила безопасного использования такого ВС.

Для первого класса БСВ, самого массового рассматриваемого в данной концепции предлагается регистрация беспилотника онлайн. Для некоммерческого БВС предлагается не устанавливать специальные требования к дистанционному пилоту, необходимо лишь пройти образовательную программу и онлайн-тест. Для управления коммерческим беспилотником первого класса пилот должен получить сертификат после обучения.

Кроме того, полеты некоммерческого беспилотника первого класса должны осуществляться в пределах визуального контакта или на постоянной связи с наблюдателем, исключительно днем на высоте до 120 метров и в радиусе 500 метров. Для коммерческого беспилотника предлагается установить те же правила, а в будущем – получения разрешения на использование БВС.

Для второго класса БВС предлагается установить обязательную регистрацию непосредственно в Госавиаслужбе, сертификацию типа, соблюдение требованию летной годности, получение сертификата эксплуатанта.

Для самых больших беспилотников – третьего класса, будут установлены требования, как и для пилотируемых воздушных судов.

Среди общих требований к самому массовому – первому классу БВС отмечены: использование только в условиях прямого визуального контакта дистанционного пилота или визуального наблюдателя, который должен быть задействован при полете, если дистанционный пилот не в состоянии визуально контролировать судно; максимальная скорость полета – 150 км/ч; максимальная высота полета – 120 м над уровнем земли и 500 м от дистанционного пилота, при отсутствии наблюдателя.

Беспилотники первого класса предлагается запретить использовать в восьмикилометровой зоне от периметра аэропорта и в запрещенных зонах; полеты не должны поводиться над людьми, кроме пилота и наблюдателя, выполняться они должны только в светлое время.

Дистанционному пилоту предлагается разрешить манипулировать в одно и то же время только одним беспилотником, судно перед полетом должно пройти предполетный техосмотр самим пилотом.
Непосредственно на беспилотнике должны отсутствовать опасные материалы, кроме элементов питания, а пилот должен находиться в нормальном физическом и психологическом состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию БВС.

Напомним, Трамп разрешил ЦРУ применять боевые беспилотники против террористов.

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