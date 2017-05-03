ВСУ будут сбивать все беспилотники возле военных объектов

В последнее время участились попытки проникновения на территорию военных частей

Вооруженные силы Украины будут сбивать все беспилотные летательные аппараты, замеченные в местах дислокации военных объектов. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" в Facebook.

В командовании напоминают о неоднократном задержании неизвестных при попытке проникновения на территорию военных объектов, находящихся под охраной, а также применении нарушителями беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов).

"С целью информирования населения отмечаем, что зафиксированные беспилотные летательные аппараты над территорией дислокации воинских частей, баз, складов аэродромов или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения", - говорится в заявлении.

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Руководство соединения просит жителей воздержаться от случайного или преднамеренного проникновения на территорию режимных объектов. В случае совершения противозаконных действий или провокаций рядом с военными объектами военнослужащие имеют право на применение оружия.

Напомним, по данным следствия, диверсию на складах арсенала в Балаклее в ночь на 23 марта совершили неустановленные гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата.