Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мартыненко перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 10 часов 12 мая рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-депутату Николаю Мартыненко.
Соответствующее решение огласил председательствующий судья по данному делу Олег Присяжнюк, передает Укринформ.
"Судебная коллегия посовещавшись, постановила перенести судебное заседание на 10 утра 12 мая в связи с тем, что в Апелляционный суд еще не поступили материалы дела из Соломенского районного суда", - объявил судья.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".
По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.
НАБУ также задержало в рамках этого дела первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому. Он является также фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.
22 апреля суд отпустил Мартыненко под поручительство народных депутатов и министров.