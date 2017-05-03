Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мартыненко перенесли

В апелляционный суд до сих пор не поступили материалы дела из Соломенского райсуда столицы

Апелляционный суд Киева перенес на 10 часов 12 мая рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-депутату Николаю Мартыненко.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья по данному делу Олег Присяжнюк, передает Укринформ.

"Судебная коллегия посовещавшись, постановила перенести судебное заседание на 10 утра 12 мая в связи с тем, что в Апелляционный суд еще не поступили материалы дела из Соломенского районного суда", - объявил судья.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

НАБУ также задержало в рамках этого дела первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому. Он является также фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.

22 апреля суд отпустил Мартыненко под поручительство народных депутатов и министров.