Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мартыненко перенесли
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мартыненко перенесли
Николай Мартыненко / Фото: УНИАН

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мартыненко перенесли

В апелляционный суд до сих пор не поступили материалы дела из Соломенского райсуда столицы

03.05.17 54
0000

Апелляционный суд Киева перенес на 10 часов 12 мая рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-депутату Николаю Мартыненко.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья по данному делу Олег Присяжнюк, передает Укринформ.

"Судебная коллегия посовещавшись, постановила перенести судебное заседание на 10 утра 12 мая в связи с тем, что в Апелляционный суд еще не поступили материалы дела из Соломенского районного суда", - объявил судья.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

НАБУ также задержало в рамках этого дела первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому. Он является также фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн. 

22 апреля суд отпустил Мартыненко под поручительство народных депутатов и министров.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Апелляционный суд в Молдове отказался возвращать Чауса под стражуВ России отказались вручить Горбачеву повестку в литовский судСуд над Януковичем начнется 4 мая, - Порошенко

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 4686
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3381
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7125
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2372
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5368
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1112
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1530
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1705
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1850
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3394
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 14671 / 24868
  2. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 2912 / 3295
  3. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 2840 / 3140
  4. Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину 2101 / 2306
  5. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 1711 / 1908
  6. Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса 1443 / 1583
  7. Как в Харькове праздновали 1 мая 1320 / 1595
  8. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 1300 / 1401
  9. Вышли от нас. 8 предпринимателей украинского происхождения, построивших свой бизнес за границей 1147 / 1333
  10. Украина поднялась на 30 позиций за 2016 год в рейтинге открытости государственных данных 1073 / 1133
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 37 / 24868
  2. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 9 / 3295
  3. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 7 / 1148
  4. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 7 / 1401
  5. Украина поднялась на 30 позиций за 2016 год в рейтинге открытости государственных данных 6 / 1133
  6. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 6 / 7125
  7. Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса 6 / 1583
  8. Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину 6 / 2306
  9. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 5 / 3140
  10. Государственная медицина - это грузовик без тормозов, который летит на тебя, – врач Наталья Лелюх 5 / 20601
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.