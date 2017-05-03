Минздрав засекретил данные о закупках лекарств от ВИЧ/СПИДа

В Министерстве здравоохранения отказались сообщать данные о закупках лекарств по направлению "Централизованная закупка медикаментов для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей", которые были осуществлены в соответствии с Постановлением Кабмина международными специализированными организациями в период 2015 - 2016 годов.

Об этом сообщает УНН.

В Минздраве заявили, что информация относительно международных закупок лекарств для антиретровирусной терапии взрослых и детей, которые осуществляются за бюджетные средства, является конфиденциальной.

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"Ответ на сформулированные вопросы требует проведения дополнительной проработки и предусматривает создание новой информации. Также запрашиваемая информация, согласно договорам, заключенным между Минздравом Украины и специализированными организациями, является информацией, доступ к которой ограничен юридическим лицом и является конфиденциальной, и распространяется только с согласия такого лица, в определенном им порядке по его желанию в соответствии с предусмотренными им условиями (статья 7 Закона)", – цитирует ответ Минздрава издание.

Напомним, в Украину к началу апреля от международных организаций поступило 14 процентов закупленных на год лекарств.