Новый велотрек в Киеве откроют 20 мая

В столице практически завершены работы по реконструкции велотрека, который будет открыт 20 мая.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня он со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городской власти и коммунальных предприятий, ответственными за реконструкцию велотрека, проверили то, что уже сделано и как идут работы.
"Движемся по графику и плану", – подчеркнул Виталий Кличко.
По его словам, сейчас идет благоустройство прилегающего сквера, который был объединен в единое пространство с территорией велотрека. Кроме того продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши
"Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символично отметим начало велосезона", – подчеркнул Виталий Кличко.