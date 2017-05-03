Новый велотрек в Киеве откроют 20 мая

Кличко утверждает, что все идет по плану

В столице практически завершены работы по реконструкции велотрека, который будет открыт 20 мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня он со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городской власти и коммунальных предприятий, ответственными за реконструкцию велотрека, проверили то, что уже сделано и как идут работы.

"Движемся по графику и плану", – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, сейчас идет благоустройство прилегающего сквера, который был объединен в единое пространство с территорией велотрека. Кроме того продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши

"Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символично отметим начало велосезона", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Еврогородок на Крещатике планируют открыть 4 мая.