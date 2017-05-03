Порошенко: Собственники конфискованных средств режима Януковича так и не объявились

Ни одной жалобы на решение суда не было подано

Никто из собственников конфискованных средств режима Януковича не объявился после решения суда о перечислении этих денег в бюджет страны. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совещания с министром финансов Украины Александром Данилюком и главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревою, передает 112 Украина.

По его Порошенко, уже завершена операция по зачислению $1,1 млрд на счета Государственного казначейства по решению суда, которое вступило в законную силу.

"Кстати, я хочу сообщить, что по состоянию на сейчас ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемые собственников, которые бы высказали свои претензии на эти деньги, так и не появились", - сказал он.

Глава государства отметил, что кроме зачисленных $1,1 млрд еще около $200 млн в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов. Эти средства пойдут на уменьшение внутреннего долга государства.

"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. А эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 28 апреля в судебном порядке было вынесено решение о конфискации $1,5 млрд беглого экс-президента Виктора Януковича и его команды. Эти средства будут перечислены в госбюджет.