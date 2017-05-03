Европейцы выделили кредит второму Северному потоку

Европейские партнеры Северного потока-2 и Газпром решили выделить компании-оператору газопровода Nord Stream 2 AG бридж-кредит на € 6,65 млрд.
Об этом пишет РБК.
Срок действия соглашения, которое подписали 30 апреля, завершается в 2019 году. Ставка составит 6%, агент по кредиту - Glas Trust Corporation Ltd.
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Это промежуточный кредит, он будет предоставлен до того, как Nord Stream 2 AG сможет привлечь проектное финансирование.
Отметим, Nord Stream AG-2 планирует построить газопровод длиной 1200 км по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину. Маршрут проляжет вдоль газопровода Северный поток. Проект оценивается в € 9,5 млрд.
Напомним, Дания хочет иметь возможность влиять на судьбу газопровода "Северный поток-2".