Сутки в АТО: ситуациях на всех фронтах продолжает накаляться

Только на донецком направлении боевики выпустили по нашим позициям 180 мин

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 7 - получили ранения. Наибольшие потери приходятся на Авдеевку - 1 погибший и раненых воинов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Луганское направление

Противник резко увеличил количество обстрелов из минометов в Новоайдарском и Попаснянском районах. Всего было выпущено более 50 мин различных калибров. Основными "горячими точками" традиционно были Крымское и Новозвановка.

Противник также дважды нарушил режим тишины в Станично-Луганском районе.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, в том числе 13 - из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Здесь обстановка также обострилась. Вчера активные боевые действия велись на Светлодарской дуге, в Зайцево и Авдеевке, причем в отличие от луганского направления, интенсивность минометных обстрелов здесь была в несколько раз выше. Боевики выпустили около 180 мин по нашим позициям, что свидетельствует об эскалации ситуации и пренебрежение противником условий Пасхального перемирие.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 3 мая

Оккупанты ведут огонь в сторону Авдеевки сразу с нескольких направлений. Вследствие вражеских обстрелов вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Относительно спокойно только в районе Донецкого аэропорта, но и там случаются вооруженные инциденты.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 12 - из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Здесь ситуация принципиальных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы по всей линии фронта, однако большинство из них, по-прежнему случается на юге. Эпизодически противник применяет минометы и бронетехнику. Оккупанты использовали тяжелое вооружение в Красногоровке, Славном, Гнутово и Водяном, в общем выпустив около 25 мин. Львиная доля вражеских обстрелов приходится на вечерние часы.

Всего вчера на мариупольском направлении противник нарушил режим тишины 30 раз.