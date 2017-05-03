В Киеве ограбили ювелирный магазин

На Оболони в Киеве двое неизвестных мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая продавцам пистолетом и гранатой.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
По предварительным данным, нападавшие были одеты в темную одежду и шлемы.
После того, как они вышли из магазина, мужчины сели на скутер без номерных знаков и скрылись. На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.
Напомним, задержан инкассатор, который ограбил мукачевский Ощадбанк.