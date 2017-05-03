Бронзовый памятник популярному советскому актеру и певцу Марку Бернесу исчез в Нежине – городе, в котором артист родился.

"Памятник исчез. Обнаружено его отсутствие", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области в среду.

О том, что памятник украден, сообщил народный депутат Андрей Лозовый. "Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли ...памятник Марку Бернесу… вероятно, на металл", - написал он на странице в Facebook.

Памятник Бернесу был установлен в Театральном сквере Нежина в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения актера. Скульптура воспроизводила кадр из фильма "Два бойца", где актер сидит с гитарой в руках. Автор проекта - народный художник Украины, Шевченковский лауреат Владимир Чепелик. Профинансировал изготовление и установку скульптуры уроженец и почетный гражданин города Прилуки, а ныне житель Москвы Юрий Коптев.

Марк Бернес (настоящая фамилия - Нейман) родился в Нежине 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1911 года.

Напомним, МИД возмутился разрушением украинского памятника в Польше.