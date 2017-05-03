Интерпол объявил в розыск экс-заместителя главы правления банка "Финансы и кредит"

В международный розыск Интерполом был объявлен экс-заместитель главы правления банка «Финансы и кредит» Олег Шапкин.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт Интерпола.
Банкира обвиняют в похищении и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. В банке Шапкин работал с 2002, в 2007 году его назначили на должность замглавы правления.
Банк «Финансы и Кредит» был основан в 1990 году, основным бенефициаром выступает народный депутат Константин Жеваго. В 2015 году НБУ отнес банк к неплатежеспособным и отозвал у него банковскую лицензию.
Напомним, Москва скрывает преступников, разыскиваемых по каналам Интерпола.