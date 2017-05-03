САП хочет арестовать все имущество Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об аресте всего имущества бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом заявил прокурор САП Роман Симкив, сообщает Украинская правда.

"Статья предусматривает конфискацию, поэтому наш долг наложить арест на все имущество, которое будет отыскано", - отметил прокурор.

На уточняющий вопрос, когда САП обратится в суд с соответствующим ходатайством, прокурор не стал отвечать, сославшись на тайну следствия.

Напомним, Соломенский суд Киева избрал для Мартыненко меру пресечения в виде личного поручительства, обязав сдать загранпаспорт и не покидать Украину. Мартыненко взяли на поруки Виктор Пинзеник, Вадим Пидберезняк, Андрей Тетерук, а также министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

20 апреля НАБУ задержало Мартыненко по делу о растрате $17,28 млн на госпредприятии Восточный ГОК при поставках уранового концентрата из Казахстана.