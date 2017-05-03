На учениях в зоне АТО погиб военнослужащий

Во время плановых занятий по боевой подготовке в зоне АТО произошел несчастный случай.
В результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений.
Как сообщает пресс-служба штаба АТО, во время транспортировки в больницу у военнослужащего остановилось сердце.
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Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти жизнь тяжело раненного не удалось.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Напомним, украинским военным увеличили доплату за нахождение в зоне АТО.