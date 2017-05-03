Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » На учениях в зоне АТО погиб военнослужащий

На учениях в зоне АТО погиб военнослужащий

На учениях в зоне АТО погиб военнослужащий
Иллюстративное фото

Во время транспортировки в больницу у бойца остановилось сердце

03.05.17 28
0000

Во время плановых занятий по боевой подготовке в зоне АТО произошел несчастный случай.

В результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений.

Как сообщает пресс-служба штаба АТО, во время транспортировки в больницу у военнослужащего остановилось сердце.

Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти жизнь тяжело раненного не удалось.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, украинским военным увеличили доплату за нахождение в зоне АТО.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Сутки в АТО: ситуациях на всех фронтах продолжает накалятьсяКарта военных действий в зоне АТО на 3 маяНачалась регистрация на дополнительную сессию ВНО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 4717
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3404
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7209
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2385
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5381
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1121
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1539
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1709
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1857
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3455
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 15764 / 25898
  2. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 3024 / 3393
  3. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 2849 / 3147
  4. Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину 2108 / 2316
  5. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 1840 / 2021
  6. Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса 1477 / 1616
  7. Как в Харькове праздновали 1 мая 1343 / 1618
  8. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 1301 / 1402
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 1226 / 1384
  10. Вышли от нас. 8 предпринимателей украинского происхождения, построивших свой бизнес за границей 1189 / 1373
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 39 / 25898
  2. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 17 / 1384
  3. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 9 / 3393
  4. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 7 / 1402
  5. Украина поднялась на 30 позиций за 2016 год в рейтинге открытости государственных данных 6 / 1135
  6. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 6 / 7209
  7. Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса 6 / 1616
  8. Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину 6 / 2316
  9. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 5 / 3147
  10. Государственная медицина - это грузовик без тормозов, который летит на тебя, – врач Наталья Лелюх 5 / 20606
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.