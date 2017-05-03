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При наличии задолженности за коммуналку субсидия назначаться не будет

При наличии задолженности за коммуналку субсидия назначаться не будет
Фото из открытых источников

Срок может быть продлен при наличии уважительных причин

03.05.17 44
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С 1 мая текущего года субсидия на уплату жилищно-коммунальных услуг не будет назначаться на следующий период при наличии двухмесячной задолженности за коммуналку у субсидианта.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 300 от 26 апреля 2017 года, на которое ссылаются украинские СМИ.

"В случае получения информации о просроченной свыше двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует лицо", - говорится в документе.

Если в течение двух месяцев с даты информирования о неназначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключение договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности, или заключения договора.

Отмечается, что указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета или комиссии, которая ими образуется, при наличии уважительных причин.

Напомним, в Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии.

 

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