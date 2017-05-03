При наличии задолженности за коммуналку субсидия назначаться не будет

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 300 от 26 апреля 2017 года, на которое ссылаются украинские СМИ.

"В случае получения информации о просроченной свыше двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует лицо", - говорится в документе.

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Если в течение двух месяцев с даты информирования о неназначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключение договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности, или заключения договора.

Отмечается, что указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета или комиссии, которая ими образуется, при наличии уважительных причин.

Напомним, в Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии.