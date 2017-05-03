У Луценко ищут 4 млрд грн, которые вывели из двух банков

На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует выведение более 4 млрд гривен из двух банков - ПАО "Южкомбанк" и ПАО "Терра банк".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, выведение указанной суммы в течение 2011-2014 годов из банков стало причиной их неплатежеспособности.
Владельцем обоих финансовых учреждений был бизнесмен Руслан Цыплаков.
Хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с фиктивными фирмами, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
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В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО "Терра банк" 360 млн гривен. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах.
В состав преступной организации также входили другие собственники, руководство ПАО "Терра банк" и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена либо вообще не принадлежала залогодателям.
После проведения обысков пятеро фигурантов дела объявлены в розыск, а в отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, из российского "православного" банка пропали около 90 млн долларов.