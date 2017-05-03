Похоронное богослужение по умершему состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры

В среду, 3 мая, украинского поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Так, похоронное богослужение по умершему состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

После этого церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров Украины. Почтить память Бориса Олийныка пришли члены правительства во главе с Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры и поклонники его творчества.

"Сегодня мы отдаем дань уважения личности, олицетворяющей собой целую эпоху. Несмотря на сложные общественно-политические условия, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, он все же смог сохранить себя как великого поэта, как личность, которая отстаивала свои собственные убеждения", - сказал во время церемонии прощания министр культуры Украины Евгений Нищук.

Напомним, 30 апреля на 81-м году ушел из жизни выдающийся украинский поэт, переводчик, Герой Украины, член Национальной академии наук Украины, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины Борис Олийнык.