Верификация списков подлежащих обмену пленных может завершиться до 15 мая

Об этом в среду, 3 мая, она сообщила на своей странице в Facebook.

"28 апреля началась процедура верификации. Она ведется под координацией ОБСЕ при участии СБУ, офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и нескольких родственниц удерживаемых за осуществление преступлений лиц, чьи фамилии были согласованы в Минске… Никаких представителей и участников минской гуманитарной группы, конечно, среди проводящих верификацию лиц нет", - отметила она.

По словам Геращенко, промежуточных комментариев по процессу верификации не будет, чтобы не сорвать процесс освобождения пленных.

"Работает определенная в Минске группа без выходных и без праздников, и здесь особая благодарность ОБСЕ, СБУ, офису Лутковской Очень надеюсь, что на следующей встрече в Минске, которая состоится 15 мая, мы сможем подвести итоги этой важной и тяжелой работы, о которой договаривались в рамках гуманитарной группы несколько месяцев", - добавила она.

Напомним, в ОРДЛО отказали Красному Кресту и ООН в посредничестве по обмену пленными.