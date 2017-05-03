На Киевщине и Львовщине появятся платные автодороги

В Украине в ближайшее время появятся платные автомобильные магистрали - на Львовщине и Киевщине.
Об этом сообщил председатель Укравтодора Славомир Новак, передает AFP.
Автомагистрали собираются построить параллельно с уже существующими трассами, которые останутся бесплатными.
Платные дороги хотят построить между Львовом и пунктом пропуска Краковец на границе с Польшей. Также платная дорога может появиться между Киевом и Белой Церковью.
Напомним, Укравтодор хочет с китайцами построить объездную дорогу у Кременчуга с мостом через Днепр.