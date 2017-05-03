Министр внутренних дел Арсен Аваков показал новые гибридные внедорожники, которые Украина закупила для Национальной полиции за "киотские" средства.

"635 полицейских гибридных Mitsubishi - первая партия - уже в Украине! Проводим оформление. Сэкономлены 125 млн. грн. 2 этап через 3-4 месяца", - написал министр в Twitter.

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Напомним, 29 декабря 2016 года компания Mitsubishi Motors Corporation согласилась сделать скидку на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции Украины в размере до 14%.

26 декабря Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции. Согласно условиям, предложенным японской стороной, было запланировано поставить в 2017 году 635 Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 млн 510 тыс. 932 грн, что в валютном эквиваленте составляет $58 600 за один автомобиль.

Аваков обратил внимание Осаме Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых европейских странах. Министр подчеркнул, что особая комплектация и дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.