Венгерское счастье. Возможен ли сепаратизм в Закарпатье

Будапешт любит разыгрывать карту национальной автономии для венгров, проживающих в других странах. Очередное такое заявление в марте сделал вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Корреспондент Фокуса отправился в Закарпатскую область, чтобы воочию увидеть украинско-венгерское приграничье

Muzeum/Музей

— А что это у него глаз нет? — спрашивают посетители музея, глядя на портрет одного из многочисленных венгерских правителей.

Они занимают всю стену.

— Тысяча лет истории, всякое бывало, — спокойно отвечает экскурсовод. — Кого-то убивали, кого-то травили, а этому вот глаза выкололи.

"Всякое бывало" хранится в музее города Берегово, районного центра Закарпатской области. Под одной крышей здесь собраны осколки истории края, успевшего побывать частью венгерской и советской империй. Не поместился в музее разве что памятник Зое Космодемьянской, который из-за декоммунизации оказался не у дел, но и тот стоит недалеко от входа. С крыльца старого одноэтажного здания видны Карпаты.

— Если хотите понять какое-то место, начните с музея или кладбища, — говорит Иван Шепа, директор музея.

Похоже, что многие туристы в Берегове следуют этому совету. Кроме музея и кладбища в городе их привлекают ванны с термальными водами и винодельни. Из-за потока туристов в маленьком Берегове необычно много гостиниц.

— Мы тут живём как в раю, — поэтично произносит Шепа. — Здесь по статистике представители 72 национальностей, и у каждого своя вера. Православные, кальвинисты, католики.

— А что сделать, чтобы все они жили в мире? — спрашиваю.

— И так все живут в мире. Главное не мешать.

В одном из залов музея за стеклом стоит старый компьютер и печатное оборудование. На нём изготавливали первые визы для посещения Венгрии. Границу здесь чтут не меньше, чем религиозно-культурное разнообразие.

Hatar/Граница

До ближайшего контрольно-пропускного пункта на границе с Венгрией — семь километров. Но туристу может показаться, что он уже за границей. Вывески магазинов и названия улиц, написанные по-украински, тут же продублированы на венгерском языке. Картину дополняют авто с номерами соседнего государства. В кафе и ресторанах предлагают венгерскую кухню.

В Закарпатье функционируют две партии, представляющие венгерское национальное меньшинство. KMKSZ — в переводе "Общество венгерской культуры Закарпатья" и UMDS — Партия венгров Украины

В общественном пространстве функционируют три языка: русский, украинский и венгерский. Последние два здесь защищены законом.

— Мне хватает моего венгерского, чтобы понимать небольшой текст или поддержать разговор, но говорю я в основном по-русски, — рассказывает местная жительница Анна, а затем без труда делает заказ в кафе, где большинство официантов общаются по-венгерски.

На многих зданиях Берегова красуются красно-бело-зелёные триколоры — цвета флага Венгрии. Правда, чиновники утверждают, что это не государственный флаг соседнего государства, а лишь символ венгерского народа. Ленты с такой расцветкой украшают венки, которые венгерские организации кладут к своим мемориалам. По словам местных, в 1990-е годы здесь прошёл бум установки венгерских памятников. Впрочем, недавно установили и памятник Тарасу Шевченко. Монумент поэту в несколько раз больше, чем статуя его венгерского коллеги Шандора Петёфи.

Подобно гостинице, на здании городского совета вывешены четыре флага. Кроме украинского и венгерского — местный и Европейского союза.

Autonomia/Автономия

— В интересах внешней политики Венгрии пропагандировать венгерские партии. Давайте говорить честно: государства заинтересованы в ассимиляции венгров. А мы заинтересованы в том, чтобы остановить ассимиляцию и сохранить венгерскую идентичность, — заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен во время недавней презентации книги "Права меньшинств. Защита интересов. Автономность" в Будапеште.

В Закарпатье функционируют две партии, представляющие венгерское национальное меньшинство. KMKSZ — в переводе "Общество венгерской культуры Закарпатья" и UMDS — Партия венгров Украины. Много лет они были противниками, но на прошлых президентских и парламентских выборах выступили единым фронтом.

KMKSZ поддержала на выборах Петра Порошенко, и поэтому её лидер Василь Брензович попал в проходную часть списка БПП. UMDS чувствовала себя уверенней во времена Януковича. Её представитель Иштван Гайдош был народным депутатом от Партии регионов и выступал на Антимайдане.

Сейчас местные лидеры венгерских партий занимают пост главы Береговского районного совета и его заместителя. Ссылаясь на важные дела, говорить с корреспондентом Фокуса они не хотят. Считается, что журналисты только подогревают слухи о венгерском сепаратизме.

— Нет здесь сепаратизма, никому не выгодно, если не будет границы, — говорит местный чиновник, прося не называть его имени. — Паспорта венгерские, конечно, есть. "Фидес" (правящая партия в Венгрии) была заинтересована в голосах местных, но это не сработало. Те, кто получил паспорта, ездят в Венгрию не на выборы, а работать.

Politika/Политика

В отличие от городского совета, районный исполком — типовое советское здание на берегу зловонного канала Верке.

В общественном пространстве функционируют три языка: русский, украинский и венгерский. Последние два здесь защищены законом

Глава райгосадминистрации Иштван Петрушка считает, что венгерской автономии здесь не бывать. Уверяет, что у него венгерского паспорта нет и он ему не нужен.

— Никакая политическая партия у нас не рассматривает существование автономии. Бюджет [района] в любом случае будет одинаков, — говорит он. — Не вижу в этом смысла. Есть отдельные политики, которые могут подобное заявлять, но это не территориальная претензия. Венгрия — член НАТО и Евросоюза. Это не просто играться с автономиями, так как за этим следуют определённые последствия.

Петрушка говорит по-украински, но с сильным венгерским акцентом. Иногда переходит на русский.

— Я учился в советской школе и говорю больше по-русски, но учу украинский язык. Считаю, что дети должны знать украинский язык, так как он государственный. Потому что незнание языка ведёт к поступлению в венгерский вуз. В них у нас поступает до 20% выпускников.

В то же время в городском отделе образования говорят, что массового поступления в венгерские вузы не наблюдают. У абитуриентов есть возможность сдавать все предметы внешнего независимого тестирования на венгерском, кроме украинского языка и литературы. Есть в городе и вуз — Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II. Частное учебное заведение выдаёт дипломы украинского образца, но финансируется в основном из-за рубежа.

Согласно последней переписи населения, проведённой в 2001 году, в 25-тысячном Берегове проживает почти 13 тысяч венгров. В Береговском и Виноградовском районах, по словам главы райгосадминистрации Иштвана Петрушки, насчитывается до 80% венгерского населения, а всего в Закарпатье около 150 тысяч венгров. Для сравнения: украинцев здесь — миллион.

— Нужно заниматься традицией и культурой, а не сдавать детей в венгерский класс, — говорит Петрушка. — Современная молодёжь не чтит традиций. Венгерский язык и культура — это ещё и фишка для туристов. Есть люди, которые видят какую-то "Большую Венгрию". Но её не будет. Хотите помогать местным венграм – помогайте, но в рамках законов Украины.

Nacionalisták/Националисты

Берегово — город небольшой. В нескольких шагах от памятников и мемориальных досок венгерским нацио­нальным героям расположен офис националистической партии "Свобода". Заместитель главы её областной ячейки Томаш Лелекач смеётся, услышав вопрос о венгерском происхождении своего имени, и говорит, что оно славянское, а ближайшим украинским именем к нему будет Хома. Историю взаимоотношений своей партии с венгерскими организациями называет сложной.

— Мы как украинские националисты только реагируем на агрессию не отдельных венгров, а их лидеров, — говорит Лелекач. — Они постоянно пытаются установить памятники провокационного характера. Недавно хотели поставить монумент коллаборантам периода оккупации Закарпатья во время Второй мировой войны. До этого часто ставили памятники без согласования с властью. Одному восстанию в Будапеште 1956 года в Ужгороде установлено два памятника и две мемориальные доски.

В 25-тысячном Берегове проживает почти 13 тысяч венгров, а всего в Закарпатье около 150 тысяч венгров. Для сравнения: украинцев здесь — миллион

Несколько лет назад венгерские партии обвинили националистов в поджоге памятника Петёфи. По мнению националистов, это была случайность — турист поставил пластиковую лампадку, которая подожгла венки у памятника.

— Не стоит придавать значения заявлениям политиков соседнего государства, — говорит Лелекач, отвечая на вопрос о возможности венгерской автономии. — Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений в Закарпатье.

По его словам, в областном совете у венгерских партий есть восемь депутатов. Если они не голосуют, то провластная партия не может принять ни одного решения.

— Сейчас в области хотят сделать венгерскоязычное ПТУ, где будут обучать техническим специальностям, — рассказывает Лелекач. — KMKSZ противодействуют ассимиляции венгров. И в то же время они их калечат, так как человек, не знающий языка государства, в котором живёт, не может себя реализовать. Многие мои знакомые венгры из Закарпатья ездили в Венгрию, а затем возвращались, там они себя чувствовали иммигрантами.

Aktivizmus/Активность

В Берегове существует волонтёрское движение для поддержки украинской армии на востоке Украины. Среди памятников венгерским поэтам и революционерам в городе появился даже импровизированный мемориал Небесной сотне и погибшим в АТО. Береговчанин Михаил Сакалош до 2010-го был членом партии "Фронт змін", но покинул её из-за политических расхождений. С того времени работает только в общественном секторе.

— Мы создали организацию "БерегМайдан" из числа активистов местного Евромайдана после событий Революции достоинства, — рассказывает он. — У нас не было большого Майдана, только после расстрелов многие люди пришли на реквием по погибшим. Из достижений нашей организации: мы заставили городскую власть заняться благоустройством кладбищ и протолкнули систему "Открытый бюджет" совместно с киевской организацией "Ейдос".

Всерьёз последние заявления венгерского руководства о зарубежных автономиях для венгров Михаил не воспринимает.

— Я когда узнал об очередных заявлениях, то забеспокоился, а потом разобрался, что это ни о чём. Я не вижу здесь сепаратизма. У нас здесь до Евромайдана был офис евродепутата от "Йоббика", так мы туда пришли, а там лишь комната с табличкой.

— Венграм не очень интересна общеукраинская политика, — считает Михаил. — Они, в принципе, очень похожи на украинцев, если что — сразу виноват Порох, не разбираются в принципах разделения власти на законодательную и исполнительную.

Вместо послесловия

11 апреля на совместной конференции с коллегами из Украины, Словакии и Чехии министр иностранных дел и внешней экономики Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает нормальным наличие двойного гражданства у венгров, проживающих в Украине. Глава МИДа Украины Павел Климкин в ответ на это сказал, что в условиях войны с Россией это неприемлемо и он не желает открывать ящик Пандоры.

Дипломатические игры двух соседей продолжаются.