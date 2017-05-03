Украинский политзаключенный в России объявил сухую голодовку

Артур Панов требует выдать его Украине в течение двух недель

Украинский политзаключенный в Российской Федерации Артур Панов на сегодняшнем заседании военного суда в Ростове объявил о начале сухой голодовки с требованием выдачи его Украине в двухнедельный срок. Об этом написал ростовский активист и журналист Владислав Рязанцев на своей странице в соцсети Facebook.

"Уроженец Краснодона Артур Панов, объявленный в ряде СМИ умершим, на сегодняшнем заседании военного суда объявил о начале сухой голодовки с требованием выдачи его Украине в течение 2-х недель", - сообщил активист.

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Ранее сообщалось, информация о гибели украинского политического заключенного в следственном изоляторе в Ростове (Россия) Артура Панова не подтвердилась. Сообщалось, что политзаключенный скончался из-за сердечной недостаточности.

Власти РФ обвиняют Панова в подготовке террористического акта в России. Он был задержан в начале декабря 2015 в Ростовской области после пересечения российско-украинской границы. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" Панова. Политзаключенный не признает вину.