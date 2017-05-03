Кроме того, в Интерполе решили удалить из своей базы данных информацию об Александре Януковиче

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) документально подтвердила снятие экс-президента Украины Виктора Януковича с международного розыска. Соответствующие документы организация направила адвокатской компании JHA LLP, которая представляет интересы Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в ответе на запрос адвокатов JHA LLP Интерпол сообщил, что в его базе данных отсутствует так называемая "красная карточка" в отношении экс-президента.

"На сегодня мистер Виктор Янукович не является объектом красного уведомления Интерпола или специального запроса об аресте, и его данные отсутствуют в базе Интерпола", - говорится в документе.

Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол.

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Документы Интерпола по Виктору и Александру Януковичам