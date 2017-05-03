Трое наших бойцов погибли на Светлодарской дуге

2 мая в районе проведения антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги трое украинских военнослужащих погибли, спасая раненого побратима. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Трое наших ребят, спасая своего раненого побратима, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако ему не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте", - говорится в сообщаении.
Тела военнослужащих были найдены, однако эвакуировать их не удалось вследствие сильного огневого противодействия противника.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки в АТО: ситуациях на всех фронтах продолжает накаляться