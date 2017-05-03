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Главная » Страна » АТО: Российско-террористические войска 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ
АТО: Российско-террористические войска 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: Российско-террористические войска 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Ранен украинский военный

03.05.17 30
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В районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжают провокационные обстрелы позиций украинской армии.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

3 мая по состоянию на 18:00 российско-террористические войска 19 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. С начала суток один украинский военнослужащий получил ранения.

На донецком направлении эпицентром огневого противостояния были наши позиции в районе Авдеевки, защитников которой противник накрывал огнем танка, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Троицкого враг бил из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм враг обстреливал опорные пункты сил АТО вблизи Гнутово, а из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции в Павлополе. Из переносной реактивной системы "Град-Партизан" и вооружения БМП противник бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Водяного. В районе Водяного и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из гранатометов различных систем российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты украинских военны вблизи Новоалександровки, Крымского и Троицкого.

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