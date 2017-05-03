В ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра", - отметили в полиции.

Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.

Напомним, сегодня, 3 мая, адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP сообщила, что Интерпол снял с розыска беглого бывшего президента Украины Януковича и его сына Александра.