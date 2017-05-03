Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео В полиции подтвердили, что Интерпол снял с розыска Януковича и его сына

Видео В полиции подтвердили, что Интерпол снял с розыска Януковича и его сына

<span class="label red">Видео</span> В полиции подтвердили, что Интерпол снял с розыска Януковича и его сына
Александр Янукович и Виктор Янукович / Фото: УНИАН

В ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения

03.05.17 256
1000

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра", - отметили в полиции.

Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.

Напомним, сегодня, 3 мая, адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP сообщила, что Интерпол снял с розыска беглого бывшего президента Украины Януковича и его сына Александра.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Интерпол официально подтвердил, что не разыскивает Януковича, - адвокатАваков показал новые гибридные Mitsubishi, которые получит полицияИнтерпол объявил в розыск экс-заместителя главы правления банка "Финансы и кредит"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 4822
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3461
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7402
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2433
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5409
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1135
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1564
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1729
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1885
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3595
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 18084 / 28704
  2. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 3220 / 3627
  3. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 2871 / 3170
  4. Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину 2129 / 2333
  5. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 2022 / 2209
  6. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 1645 / 1834
  7. Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса 1529 / 1672
  8. Как в Харькове праздновали 1 мая 1379 / 1649
  9. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 1310 / 1412
  10. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 1301 / 1383
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 45 / 28704
  2. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 21 / 1834
  3. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 11 / 3627
  4. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7 / 7402
  5. Сутки в АТО: боевики не прекращают обстрелы на всех направлениях 7 / 1412
  6. Украина поднялась на 30 позиций за 2016 год в рейтинге открытости государственных данных 6 / 1141
  7. Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса 6 / 1672
  8. Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину 6 / 2333
  9. В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон 5 / 3170
  10. Государственная медицина - это грузовик без тормозов, который летит на тебя, – врач Наталья Лелюх 5 / 20610
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.