Украина увеличила транзит газа на четверть

С начала 2017 года по сравнению с предыдущим

ПАО "Укртрансгаз" за 4 месяца текущего года транспортировал 30,5 млрд кубометров российского газа для европейских потребителей - это на 23% больше прошлогодних показателей. Об этом информирует пресс-служба Укртрансгаза.

"За четыре месяца объемы транспортировки газа территорией Украины в Европу выросли на 23% и составили 30,5 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

По данным УТГ, в апреле транзит вырос на 31,5%, всего в течение месяца Украина транспортировала 7,3 млрд кубометров.

На сегодняшний день суточный режим транспортировки голубого топлива для европейских потребителей составляет 254,3 млн кубометров.

"Традиционно ПАО "Укртрансгаз" своевременно и в полном объеме выполняет заявки контрагентов несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной", - подчеркнули в компании.

По состоянию на сегодняшнее утро давление на российской приграничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа равен 57,7 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60 атм.