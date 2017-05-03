В Боярке горел детский сад

В городе Боярка Киевской области из-за пожара в детском саду спасатели эвакуировали почти 100 детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

3 мая в 10:26 спасатели получили сообщение о пожаре в ДОУ "Сказка" в Боярке на улице Дачная. На место вызова было направлено отделение спасателей.

"По прибытию на место вызова было установлено, что возникло сильное задымление в электрощитовой на первом этаже двухэтажного дошкольного учебного заведения. Работающий персонал провел эвакуацию 98 детей из здания на улицу", - говорится в сообщении.

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В ходе проведения разведки пострадавших обнаружено не было, лишь частично повреждена изоляция от перегрева в электрощитах.