Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет обжаловано

Решение Интерпола о снятии с розыска беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича будет обжаловано. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает пресс-служба ГПУ в Facebook.

По словам Горбатюка, информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года. При этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и запрете на разглашение деталей.

"Принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого. На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение относительно дальнейших действий и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство... Соответствующее решение будет обжаловано", - говорится в комментарии Горбатюка.

Он также подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook заявил, что недавние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима экс-президента Украины Виктора Януковича связаны с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В частности, постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого / обвиняемого под стражей", - отметил замгенпрокурора.

Соответственно, подчеркнул Енин, согласно правилам Интерпола, лицо, относительно которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск.

"Отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого. В то же время, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению В.Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с.г.", - рассказал замгенпрокурора.