Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко

Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко, по которому НАБУ ведет расследование по газовому делу. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Таркало, передает Украинская правда.

Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко. Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ.

В то же время сам Онищенко в комментарии УП отметил, что пока ничего не знает о решении Интерпола.

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Напомним, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.