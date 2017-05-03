Решение Интерпола не имеет значения для суда над Януковичем, - Енин

Решение Интерпола о снятии с международного розыска Виктора Януковича не имеет никакого значения для начала суда над ним и свидетельствует о несовершенстве законодательства в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Так в своем Facebook прокомментировал решение Интерпола заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"Указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с.г.", - подчеркнул Енин.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд над Януковичем начнется 4 мая, - Порошенко
Напомним, 3 мая стало известно, что Интерпол снял с розыска беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.
Кроме того, стало известно, что с розыска также сняты экс-министра энергетики Януковича - Эдуард Ставицкий, и экс-секретарь СНБО и глава администрации Януковича - Андрей Клюев.
Также Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко.