За минувшие сутки враг 52 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск. Девять военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки. 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям вблизи населенного пункта Пески, а по опорным пунктам рядом с Луганским – 120-миллиметровые минометы и вооружение БМП. По защитникам Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты "Бутовка" – из 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по нашим позициям рядом с Водяным. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Павлополя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а из переносной реактивной системы Град "Партизан", минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям вблизи Красногоровки, а по опорным пунктам вблизи Марьинки – из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов 120-мм калибра враг накрывал позиции рядом с Крымским, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применял вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки российско-оккупационные войска обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого – из автоматических гранатометов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям недалеко станицы Луганской и Лобачево. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.