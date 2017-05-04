В Киеве вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни

В Голосеевском районе Киева вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни. Об этом сообщает 5 канал.
Неизвестные облили желтой краской гранитную памятную доску с надписью "Герои не умирают". Памятник находится в столичном парке на улице Набережно-Корчеватской (на территории жилого массива "Корчеватое").
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Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, и возможных свидетелей. Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета сообщений о правонарушениях.
Напомним, 28 февраля в Киеве в парке им. М. Рыльского вандалы облили краской памятный знак героям АТО.